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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بينهم عروسة.. التصريح بدفن جثامين 3 أشخاص لقوا مصرعهم فى حادث تصادم بالقليوبية

المتوفيين
المتوفيين

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثامين 3 أشخاص لقوا مصرعهم فى إثر انقلاب دراجة نارية بقرية طنط الجزيرة بطوخ وذلك بعد توقيع الكشف الطبى عليهم لبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة لمعرفة ملابسات الحادث.
وتلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من مستشفي بنها الجامعي، بمصرع 3 شباب في حادث انقلاب دراجة نارية.
وانتقل على الفور المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث المركز، وتبين إنقلاب دراحة نارية كان يقودها شاب يدعى "محمد م ش"، وصديقه يدعى "عبد الرحمن ح" فانقلبت بهما الدراجة النارية، وتصادف مرور فتاه تدعى "سمر " مما أدى وفاتها وجرى نقلهم لمستشفي بنها الجامعي وتبين وفاتهم جميعا.
فيما اتشحت القرية بالسواد حزنا علي وفاة الـ 3 شباب مؤكدين أنهم كانوا يتميزوا بالسيرة الطيبة وحسن الخلق.

القليوبية قرية طنط الجزيرة طوخ أمن القليوبية مستشفى بنها الجامعي

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