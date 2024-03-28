عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عربية النواب تثمن تحذير الرئيس السيسى من التصعيد العسكرى في رفح الفلسطينية

أحمد فؤاد أباظة ،
أحمد فؤاد أباظة ، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بجميع القضايا التى تناولها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه اليوم مع وفد من مجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب الجمهوري أوجست فلوجر رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب، وعضوية عدد من نواب الكونجرس بالحزبين الجمهوري والديمقراطي وذلك بحضور السفير سامح شكري، وزير الخارجية واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة مؤكداً أن اللقاء كان إيجابياً وأكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.


كما أشاد " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم بتأكيد الرئيس السيسى خلال اللقاء على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في الضغط من أجل الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار ومنع تصعيد العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية ورفض مصر التام لأي مساع تهدف لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم مثمناً توافق الجانبين خلال اللقاء على خطورة اتساع دائرة الصراع في المنطقة بما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين وتأكيد الجانبين على أن حل الدولتين هو الضامن والسبيل لاستعادة وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.


واعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة اشادة أعضاء الوفد الأمريكي الدور المحوري الذي تقوم به مصر في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار الإقليميين وبالتنسيق المشترك بين مصر والولايات المتحدة في مختلف المجالات بمثابة دليل قاطع على استراتيجية العلاقات بين مصر وواشنطن وبما ينعكس بصورة إيجابية على مصالح الشعبين الصديقين وعلى المنطقة مثمناً التعاون بين البلدين في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف والتأكيد خلال اللقاء على استمرار العمل المشترك في هذا الصدد وتأكيد الرئيس على رؤية مصر بشأن أهمية السلام والتنمية في تجفيف منابع الإرهاب والتطرف.
وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار د. أحمد فهمي قد صرح بأن اللقاء شهد تأكيد قوة ورسوخ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مع تأكيد دور الكونجرس في تعزيز هذه العلاقات ودفعها لآفاق أرحب، لاسيما في ضوء التحديات المتعددة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول بشكل مفصل الأوضاع الإقليمية، خاصةً في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية المكثفة للوقف الفوري لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإغاثية، لإنقاذ أكثر من مليوني فلسطيني من المعاناة الإنسانية الهائلة.

احمد فؤاد اباظه مجلس النواب مجلس النواب الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت 30 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض الآن بعد اجتماع الحكومة

«كيلو السكر تراجع 30 جنيه والأزمة انتهت رسميًا»|مفاجأة بعد تحرك الحكومة العاجل

الكهرباء هتقطع 4 ساعات النهارده .. اعرف الأماكن

1000 جنيه|مفاجأة كبرى في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

مفاجآت جديدة في واقعة مصرع «صيدلانية طنطا» على يد زوجها

موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة.. بشرى سارة للمتقاعدين

بعد تصريحات المالية| 3 شروط لصرف منحة عيد الفطر 2024 بهذه الجهات

17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لـ تجار الدولار بالسوق السوداء

ترشيحاتنا

رسميًا كاف يعلن مواعيد نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية

أونروا: قوافلنا الغذائية منعوها من الوصول إلى شمال غزة والمجاعة وشيكة

بتليفونك القديم وبدون كاميرا.. 3 تطبيقات تراقب منزلك

تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي وسيمبا التتزاني قبل لقاء الغد

إحالة المتهمين بالاستيلاء على أكبر صندوق للتأمين بشركة شبرا للصناعات الهندسية للمحاكمة

كولر يوجه رسالة تحذيرية شديدة اللهجة للاعبيه قبل لقاء سيمبا التنزاني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسعر معقول و بإمكانات جبارة .. إطلاق Galaxy Book4 بتقنية الذكاء الاصطناعي

الاتفاق تم خلاص.. إعارة نجم الأهلي لمدة موسم واحد لهذا الفريق بمقابل ضخم

رجل برج الأسد.. المميزات والعيوب وطريقة إختيار شريكة الحياة

كولر اطمأن على بديل المسمار..قرار ناري من السويسري ضد الدوليين قبل لقاء سيمبا

فيديو

أحدهم بسبب غزة والآخر طبيب بـ هارفارد.. مشاهير اعتنقوا الإسلام في 2024

بعد حضورهما إفطار تيك توك السنوي.. نجاة فنان شاب وزوجته من الموت

معندناش واسطة.. حمادة هلال يكشف كواليس مشاركة نجله يوسف في المداح 4| خاص

أصبتُ في كتفي ورجلي.. سمية الخشاب تتقدّم ببلاغ ضد برنامج رامز جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ