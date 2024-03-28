عربية النواب تثمن تحذير الرئيس السيسى من التصعيد العسكرى في رفح الفلسطينية

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بجميع القضايا التى تناولها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه اليوم مع وفد من مجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب الجمهوري أوجست فلوجر رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب، وعضوية عدد من نواب الكونجرس بالحزبين الجمهوري والديمقراطي وذلك بحضور السفير سامح شكري، وزير الخارجية واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة مؤكداً أن اللقاء كان إيجابياً وأكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.



كما أشاد " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم بتأكيد الرئيس السيسى خلال اللقاء على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في الضغط من أجل الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار ومنع تصعيد العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية ورفض مصر التام لأي مساع تهدف لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم مثمناً توافق الجانبين خلال اللقاء على خطورة اتساع دائرة الصراع في المنطقة بما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين وتأكيد الجانبين على أن حل الدولتين هو الضامن والسبيل لاستعادة وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.



واعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة اشادة أعضاء الوفد الأمريكي الدور المحوري الذي تقوم به مصر في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار الإقليميين وبالتنسيق المشترك بين مصر والولايات المتحدة في مختلف المجالات بمثابة دليل قاطع على استراتيجية العلاقات بين مصر وواشنطن وبما ينعكس بصورة إيجابية على مصالح الشعبين الصديقين وعلى المنطقة مثمناً التعاون بين البلدين في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف والتأكيد خلال اللقاء على استمرار العمل المشترك في هذا الصدد وتأكيد الرئيس على رؤية مصر بشأن أهمية السلام والتنمية في تجفيف منابع الإرهاب والتطرف.

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار د. أحمد فهمي قد صرح بأن اللقاء شهد تأكيد قوة ورسوخ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مع تأكيد دور الكونجرس في تعزيز هذه العلاقات ودفعها لآفاق أرحب، لاسيما في ضوء التحديات المتعددة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول بشكل مفصل الأوضاع الإقليمية، خاصةً في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية المكثفة للوقف الفوري لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإغاثية، لإنقاذ أكثر من مليوني فلسطيني من المعاناة الإنسانية الهائلة.

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