البحوث الفلكية تكشف حقيقة تعرض مصر لـ زلزال

تداول رواد مواقع السوشيال ميديا منذ قليل خبر يفيد بوقع زلزال في مصر وأشارت حدوث زلزال ضرب مصر منذ قليل، في منطقة المعصرة بمحافظة القاهرة.

نفي مصدر مسؤول بالشبكة القومية لرصد الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الأنباء المتداولة بشأن إصدار المعهد بيانات تؤكد حدوث زلزال ضرب مصر منذ قليل.

وأكد عبر تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وأن المعهد لم يقم بإصدار أي بيانات تفيد بوقوع زلزال حدث في مصر اليوم.

ولفت، أن محطات الشبكة القومية للزلازل تسجل يوميا آلاف الزلازل على مستوى العالم ولكن معظمها غير محسوس.

وأشار إلى ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات وتحرى الدقة فى المعلومات، مشددا على ضرورة متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن معهد البحوث الفلكية فقط.