عاجل
إشادة برلمانية بلقاء الرئيس السيسي ووفد النواب الأمريكي.. برلمانيون يؤكدون دور مصر المحوري لتحقيق استقرار المنطقة.. وجسد ثوابت الرؤية المصرية في حل القضية الفلسطينية برلمانية: تنفيذ توصيات الحوار الوطني أكبر رد على أهل الشر الأونروا تعلن منع قوافلها الغذائية من دخول شمال غزة.. ومتحدث الوزراء: خفض أسعار هذه السلع بدءا من اليوم| أخبار التوك شو برلماني: إطلاق المنظومة الرقمية لرد الأعباء التصديرية خطوة حقيقية لزيادة الصادرات برلماني: المكاسب من الحوار الوطني متعددة ولقاء مدبولي اللجنة التنسيقية لتنفيذ توصياته دليل فعاليته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال إفريقيا| حمزة علاء: جاهزون لمواجهة سيمبا.. واللاعبين في قمة التركيز

صدى البلد

حمزة علاء، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أكد على أهمية وصعوبة لقاء سيمبا التنزاني المحدد له مساء غد الجمعة في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

 مباراة الأهلي وسيمبا


وأضاف: «بالتأكيد سعيد بما قدمته بمعسكر المنتخب الأولمبي مؤخرا، ولكن تركيزي الآن مع الأهلي ومباراة سيمبا المرتقبة غدا».


وأشار حارس مرمى الفريق إلى تركيز جميع اللاعبين لتقديم نتيجة إيجابية وتحقيق الفوز الذي يساعد الأهلي في لقاء العودة وحسم التأهل. 


وأكد على سعادته بثقة جماهير الأهلي فيه وكل حراس المرمى بالفريق، مشيرا إلى أن الروح التنافسية بين الحراس ودعمهم لبعض هو سر الظهور بهذا المستوى.


واختتم: «الأجواء صعبة في تنزانيا، وعلى ملعب سيمبا تحديدا.. لكن نصيحة كولر دائما تدفعنا للتغلب على هذه الظروف.. كولر يؤكد لنا أن نتخذ جماهير المنافس والظروف حافز لنا من أجل إسعاد جماهيرنا الداعمة لنا في كل الظروف».


ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الثامنة من مساء غد الجمعة (بتوقيت القاهرة)، بملعب بنجامين مكابا بدار السلام في تنزانيا ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلى المنتخب الأولمبي دوري ابطال افريقيا فريق سيمبا التنزاني مواجهة سيمبا سيمبا التنزاني مباراة الاهلي وسيمبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت 30 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض الآن بعد اجتماع الحكومة

«كيلو السكر تراجع 30 جنيه والأزمة انتهت رسميًا»|مفاجأة بعد تحرك الحكومة العاجل

الكهرباء هتقطع 4 ساعات النهارده .. اعرف الأماكن

تشمل القاهرة الكبرى.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: تراجع الحرارة وأمطار متوسطة ليلًا

1000 جنيه|مفاجأة كبرى في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

مفاجآت جديدة في واقعة مصرع «صيدلانية طنطا» على يد زوجها

موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة.. بشرى سارة للمتقاعدين

هيزعلوا جامد| مفاجأة غير سعيدة لـ تجار الذهب

ترشيحاتنا

وزير الاتصالات يشهد توقيع عقود مشروع تطوير أجهزة "راوتر" للإنترنت الأرضى فائق السرعة| صور

مطلوب في ناديين كبار بمصر .. مفاجأة مثيرة تخص أحمد حجازي

رد قاطع من الزمالك بشأن تقسيط غرامة كهربا.. تفاصيل

بالأسماء.. تعرف علي وزراء الحكومة الفلسطينية الجديدة

كولر : فيه حاجتين أصعب من بعض قدام الأهلي في مواجهة سيمبا

أزمة جديدة .. وزير الرياضة يتدخل بين حسام حسن ومحمد صلاح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعبت من الضغوط..11 حيلة غير تقليدية لعلاج الإجهاد العصبي

بسعر معقول و بإمكانات جبارة .. إطلاق Galaxy Book4 بتقنية الذكاء الاصطناعي

بتليفونك القديم وبدون كاميرا.. 3 تطبيقات تراقب منزلك

الاتفاق تم خلاص.. إعارة نجم الأهلي لمدة موسم واحد لهذا الفريق بمقابل ضخم

فيديو

انخفاض كبير في أسعار اللحوم ومفاجأة بسعر الدواجن

سعر الذهب اليوم

ذروة الموجة الحارة وبيان مهم من وزارة الصحة |فيديو

أحدهم بسبب غزة والآخر طبيب بـ هارفارد.. مشاهير اعتنقوا الإسلام في 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ