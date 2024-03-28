برلماني: المكاسب من الحوار الوطني متعددة ولقاء مدبولي اللجنة التنسيقية لتنفيذ توصياته دليل فعاليته

قال النائب حافظ عمران، عضو مجلس النواب، إن الاحداث اثبتت فاعلية الحوار الوطني وأهميته في صياغة رؤى ومقترحات فاعلة للكثير من القضايا المطروحة في المجتمع، مضيفا أن مشاركة كل القوى السياسية والوطنية في الحوار مكسب حقيقي للدولة المصرية.

ولفت عمران، في تصريح صحفي له اليوم، إلى لقاء رئيس الوزراء اللجنة التنسيقية لتنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطنى، وما سبقها من استعرض تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجاري، لافتا أن الحوار الوطني كان ولا يزال ضرروة وطنية لكثير من القضايا والتحديات، مشيرا إلى أن الانتقادات نحوه تكسرت عقب توصياته بخصوص العفو الرئاسي والانتخابات الرئاسية الماضية وغيرها.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن التوجيهات المستمرة من جانب الرئيس السيسي للحكومة بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مُخرجات وتوصيات إلى خططٍ تنفيذية، تُسهم في تحقيق المُستهدفات في مختلف القطاعات، يكشف الحرص التام على استقرار أمن ورخاء الدولة المصرية.

واختتم النائب حافظ عمران بالقول، أن المكاسب التي تعود من جراء حالة الحوار الوطني، كثيرة سواء في المجالات السياسية أو حقوق الانسان أو مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية.