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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ربط سعر تذاكر الصوت والضوء في الأهرامات بـ الدولار |مستند

الصوت والضوء في الأهرامات
الصوت والضوء في الأهرامات

أخطرت شركة الصوت والضوء غرفة المنشآت الفندقية ،أن الشركة القائمة على التطوير والتشغيل المؤقت لعروض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات قررت بربط سعر بيع تذاكر عروضها بالهرم بالأسعار المعلنة بالدولار الأمريكي إبتداء من 3 إبريل .


وحددت الشركة أسعار تذاكر عروض الصوت والضوء كالأتي "التذكرة العادية 900 جنيه مصري "20 دولار أمريكي، التذكرة للأطفال من سن 6 إلى 12 سنة 500 جنيه مصري "11 دولار أمريكي" ، التذكرة الـ VIP 1150 جنيه مصري "26 دولار أمريكي".


جاء ذلك وفقا لمستند حصل عليه "صدى البلد" حمل رقم 298 ، والذى أطلقته الشركة بناء على قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه المصرى .


وأوضحت شركة الصوت والضوء ،أن سيتم توحيد سعر البيع للسائحين الذين يقومون بشراء التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني قبل السفر إلى مصر والسائحين الذين يقومون بشراء التذاكر بعد المجئ لمصر سواء بالعملات الأجنبية أو بالجنيه المصري.

 

 

ربط عروض الصوت و الضوء في الهرم بـ الدولار
ربط عروض الصوت و الضوء في الهرم بـ الدولار
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ربط سعر تذاكر الصوت والضوء في الأهرامات بـ الدولار |مستند


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