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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

ليلى زاهر تكشف عن موعد حفل زفافها على هشام جمال

صدى البلد

كشفت الفنانة ليلى أحمد زاهر موعد حفل زفافها على المنتج هشام جمال.
 

واشادت ليلى زاهر أثناء حلولها ضيفًا على برنامج تفاعلكم، بخطيبها هشام جمال وأكدت أن والدها لا يوافق على الخطوبة إلا بعد ما تأكد أن هشام قادر على تحمل المسؤولية.

قالت ليلى زاهر: "هشام جمال رجل حقيقي، وإذا لم يكن هو، فلن يوافق والدي على هذا الزواج".

وأضافت ليلى زاهر: " هشام يدعمني وسعيد بنجاحي ووشه حلو عليا.
 

وعن تحديد موعد الزفاف، قالت ليلى زاهر: "لم يتم تحديده بعد، ولكن سيكون قريبًا".

نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بعد انتهاء عرض مسلسل أعلى نسبة مشاهدة.

وقالت ليلى أحمد زاهر: متوصلوش لمرحلة ان الدنيا توريكوا عقابها فساعتها تعرفوا قيمه بعض..  الاخوات أحلي نعمة من عند ربنا واكتر علاقه صادقة وحقيقية في حياتنا .. بحبك يا شيماء .. سلمى أيو ضيف وشكرأ للمخرجة الشاطرة قوي ياسمين أحمد كامل.

وتدور أحداث العمل حول شخصية شيماء التي تقدمها سلمى أبو ضيف، والتي تدخل عالم السوشيال ميديا، إلى أن تتورط في تقديم فيديوهات لا تتفق مع تقاليد المجتمع، ما يجعلها تحت المساءلة القانونية.

مُسلسل "أعلى نسبة مُشاهدة" بطولة سلمى أبو ضيف، وانتصار، ومحمد محمود، وإسلام إبراهيم، وأحمد فهيم، وفرح يوسف، وليلى أحمد زاهر، وآخرون، ومن تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

أعلى نسبة مشاهدة المنتج هشام جمال الفنانة ليلي أحمد زاهر هشام جمال برنامج تفاعلكم

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