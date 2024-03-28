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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سرقات الأموال والكابلات .. إحالة مسئولين بشركة حكومية كبرى للمحاكمة

أرشيفية
أرشيفية

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية اثنين من المسئولين وعامل بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء الي المحاكمة الجنائية لاتهامهم بسرقة واختلاس أموال الشركة 

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين بصفتهما موظفين عموميين أميني مخزن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بالشيخ زايد) اختلسا المهمات الكهربائية وهي العهدة التي وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما والبالغ قيمتها مبلغ ٦٩٦٢٨٦٩٠ جنيهاً ستمائة وسته وتسعون ألفاً ومائتان وستة وثمانون جنيهاً وتسعون قرشاً) المملوكة لجهه عملهما أنفة البيان بأن قاما بإستلامها  واختلاسها لنفسهما بنية تملكها وإضاعتها علي جهه عملهما .

وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة التزوير في محرر رسمي إرتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفس  الذكر أشتركا بطريقي الإتفاق والمساعدة في إرتكاب تزوير في محرر رسمي " إذن صرف رقم ١ بان قام المتهم الأول بتعديل كلمة (كارت شحن) ليصبح كابل المنيوم واستعمالها خلافاً للحقيقة مع علمهما بتزويره وذلك على النحو المبين بالتحقيقات 

 

 كما أشترك مع المتهم الثاني بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة محل الإتهام الأول بأن أتفق معه على ارتكابها وساعدة بأن نقل له جزء من العهدة المختلسة عبارة عن ۲۰۰ متر كابلات كهربائية والمقدر قيمتها ٩٢١,٦٠ الف جنيه علمه بذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

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