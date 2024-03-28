بعد خروجه من السجن.. داني ألفيس يظهر في محاكم برشلونة

ظهر داني ألفيس للمرة الأولى أمام إحدى محاكم برشلونة بعد الإفراج عنه بكفالة مليون يورو، في انتظار النظر في الطعون ضد إدانته بتهمة الاغتصاب.

وحضر البرازيلي المحكمة برفقة محاميته إينيس غوارديولا، حيث استمرت الجلسة لمدة قصيرة تقدر بحوالي 10 دقائق.

كان ألفيس قد صدر بحقه حكم بالسجن لمدة أربع سنوات وستة أشهر بعد إدانته باغتصاب فتاة في ملهى ليلي ببرشلونة في ديسمبر 2022، وقضى في السجن مدة 14 شهرًا.

تم السماح له بالإفراج عنه بكفالة مقدارها مليون يورو، في انتظار النظر في الطعون المقدمة ضد الحكم. كما تمت مصادرة جوازات سفره ومنعه من مغادرة البلاد، ويجب عليه الحضور أمام المحكمة كل يوم جمعة.