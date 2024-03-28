رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يستقبل كلية اللاهوتية الإصلاحية البوريتانية "PRTS"

استقبل الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية وعميد كلية اللاهوت الأسقفية، الدكتور جيرالد بيلكيس نائب عميد كلية اللاهوت الإصلاحية البوريتانية "PRTS"، وذلك بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

تضمن الاجتماع مناقشات حول البرامج والمادة اللاهوتيه التي تقدمها كلاً من الكليتين وتأكيد الشراكة بينهم لتقدم برامج معتمدة لدرجات الماجستير والدكتوراه في اللاهوت.

وأكدا الجانبان على أهمية العمل المشترك لتطوير التعليم في الكلية وتعزيز العلاقات بين الكليتين، والتعاون في إعداد الطلاب للخدمة في المسيح وكنيستهُ من خلال الكتاب المقدس، والخبرة العملية، والتطبيق العملي.

حضر الاجتماع القس مارك سنادة العميد الأكاديمي بكلية اللاهوت الأسقفية، الدكتور شريف عاطف رئيس قسم العهد الجديد بكلية اللاهوت الأسقفية.

الجدير بالذكر أن كلية اللاهوت الأسقفية تأسست عام ٢٠٠٥م، حيث تشمل المنظومة التعليمية للكلية على ثلاث مستويات إذ يتضمن المستوى الأول كلية اللاهوت المركزية للإقليم تحت مسمى "القديس أثناسيوس" بمحافظة القاهرة والإسكندرية، كما يضم المستوى الثانى كليات الأبروشيات تحت مسمى القديس كبريانوس اللاهوت بتونس، وكلية القديس فرومنتيوس في جامبيلا بإثيوبيا، وذلك بالإضافة للمستوى الثالث حيث يشمل مركز المنيا للدراسات اللاهوتية ومعهد جبال النوبة للدراسات الكتابية بالقاهرة.