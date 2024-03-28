مدير الأبحاث بمعهد فلسطين: انعدام تام للسلع الأساسية في شمال قطاع غزة

قال الدكتور رمزي عودة مدير وحدة الأبحاث في معهد فلسطين، إنّ ثمة انعدام تام للسلع الأساسية في شمال قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه حذر من سياسة إسرائيل في القطاع منذ 3 شهور.

وأضاف "عودة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "حذرنا من التهجير القسري، هم يعتمدون على سياسة التجويع التي تؤدي إلى هدفين أساسيين، وهما التطهير العرقي وإخراج الناس من قطاع غزة إلى خارجه".

التنكيل بالشعب الفلسطيني

وتابع مدير وحدة الأبحاث في معهد فلسطين: "الهدف الثاني هو التنكيل بالشعب الفلسطيني حتى يخضع للشروط الإسرائيلية، واليوم إسرائيل في شمال قطاع غزة تتبع سياسة التجويع والإبادة الجماعية، لا توجد أي أدوية ولا سكر وانعدام كامل لمعظم المواد الغذائية الأساسية للناس، وأستشهد أكثر من 30 طفلا بالمستشفيات نتيجة عدم وجود رعاية طبية".