رامز جاب من الآخر.. حسن عسيري: محمد سعد بيضحكني أكتر من هنيدي.. فيديو

وقعت أصايل محمد وحسن عسيري، الأولى ممثلة خليجية والأخير ممثل سعودي، ضحايا برنامج مقالب رامز جلال، رامز جاب من الآخر، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الخميس.

ورد حسن عسيري، على سؤال الفنان "رامز جلال"، عن النجم الذي يضحكه، قائلا: ""محمد سعد بيضحكني أكتر من هنيدي".



وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الآخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.



وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.

