غرق مها أحمد في برنامج «رامز جاب من الآخر» |شاهد

وقع الفنان فادى خفاجة والفنانة مها أحمد ضحية برنامج رامز جاب من الآخر، للفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأربعاء .

غرق مها أحمد

ونفذ رامز جلال فى ضيوفه عددا من المقالب منها دفعهما من ارتفاع عالى فى بركة مياه.

وغرقت الفنانة مها أحمد فى بركة المياه ولم تستطع العوم وقفز شخص من إعداد البرنامج لإنقاذها..

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

السقا وباسم سمرة

ظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.