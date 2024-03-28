محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بإنهاء المجاعة في غزة

أمر قضاة محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات فورية وفعالة لضمان توصيل الإمدادات الغذائية الأساسية في الوقت المناسب إلى السكان الفلسطينيين في غزة، مستشهدين بتدهور ظروف الحياة وانتشار المجاعة.

ويؤكد حكم محكمة العدل الدولية، أن الفلسطينيين في غزة ليسوا معرضين لخطر المجاعة فحسب، بل يواجهون حاليًا عواقبها الوخيمة.

وسعت جنوب أفريقيا إلى اتخاذ هذه الإجراءات الجديدة في إطار قضية مستمرة تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة. ويأتي هذا القرار في أعقاب حكم سابق صدر في يناير، حيث أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بالامتناع عن الأعمال التي يمكن اعتبارها إبادة جماعية وضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

وبالإضافة إلى إعادة التأكيد على إجراءات يناير، فقد كلفت المحكمة إسرائيل بضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية دون عوائق، بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء والإمدادات الطبية والرعاية الطبية في جميع أنحاء غزة. وشدد القضاة على وجه التحديد على أهمية زيادة القدرة الاستيعابية وعدد نقاط العبور البرية وإبقائها مفتوحة طالما كان ذلك ضروريا لتسهيل إيصال المساعدات.

وصدرت تعليمات لإسرائيل بتقديم تقرير مفصل خلال شهر يوضح الخطوات المتخذة لتنفيذ توجيهات المحكمة.

ويؤكد القرار الأخير لمحكمة العدل الدولية على الحاجة الملحة لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة وضمان رفاهية سكانها. وهو يمثل تطوراً قانونياً هاماً في الجهود الجارية لمحاسبة إسرائيل على أفعالها في المنطقة.