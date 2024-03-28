الخبرة والشباب.. رامز جلال يعلق على حسن العسيري وأصايل.. فيديو

وقع أصايل محمد وحسن عسيري، الأولى ممثلة خليجية والأخير ممثل سعودي، ضحايا برنامج مقالب رامز جلال، رامز جاب من الآخر، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الخميس.

ووصف الفنان رامز جلال بطلي مقلب "رامز جاب من الاَخر"، الفنان السعودي حسن عسيري، والممثلة السعودية الشهيرة أصايل محمد، بـ"معنا ومعاكم الخبرة والشباب، الفنانة الأمورة والنجم اللي محدش بيعرف يخضوا غيري، أصايل محمد وحسن العسيري".



وكشف الفنان السعودي حسن عسيري، حقيقة كونه مليادير ووجود أملاك له في لندن، قائلا: "عندي في لندن بيت صغير إيجار".

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الآخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.



وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.

