رامز جلال يهدد أصايل محمد: هسوي فيكي الهوايل.. فيديو

وقع الفنان السعودي حسن عسيري، والممثلة السعودية الشهيرة أصايل محمد، ضحايا برنامج مقالب رامز جلال، رامز جاب من الآخر، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الخميس.

وهدد الفنان رامز جلال، الفنانة السعودية أصايل محمد، قائلا: "نازلك يا أصايل وهسوي فيكي الهوايل"، كما سخر من إطلالتها، قائلا: "مضيفة في شركة طيران سنغافورة".



وكشف الفنان السعودي حسن عسيري، حقيقة كونه مليادير ووجود أملاك له في لندن، قائلا: "عندي في لندن بيت صغير إيجار".

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الآخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.



وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.