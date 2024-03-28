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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اجتماع طارئ لمجلس "الناتو – أوكرانيا" بعد الهجمات الروسية على منشآت الطاقة

وزير الدفاع الأوكراني
وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف

قالت بعثة أوكرانيا لدى حلف شمال الأطلسي "الناتو" اليوم الخميس إن مجلس الناتو وأوكرانيا عقد اجتماعا استثنائيا بناء على طلب كييف ردا على الهجمات الصاروخية الروسية على البنية التحتية الحيوية.

وشنت روسيا أكبر هجوم لها على شبكة الكهرباء الأوكرانية في 22 مارس، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في خاركيف وإلحاق أضرار جسيمة بمحطة دنيبرو للطاقة الكهرومائية في زابوريزهيا.

وعقد الاجتماع في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل على مستوى السفراء، بحسب ما أورده موقع "كييف إندبندنت".

وألقى وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف كلمة في الجلسة عبر الإنترنت وأطلع الحلفاء على عواقب الهجمات الروسية وإجراءات الرد التي اتخذتها أوكرانيا.

ودعا عمروف دول الناتو إلى توفير أنظمة دفاع جوي وصواريخ إضافية للمساعدة في حماية المدن والمواطنين الأوكرانيين بشكل أفضل.

وقال وزير الدفاع الأوكراني عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "إن دعم الشركاء في هذه المسألة أمر بالغ الأهمية فهو سينقذ آلاف الأرواح البريئة".

وأضاف "كلما زاد عدد الصواريخ الروسية التي يتم إسقاطها في سماء أوكرانيا، قل التهديد الذي تشكله على الدول الأعضاء في الناتو المتاخمة لأوكرانيا".

وربط بعض الخبراء بين الارتفاع الأخير في الهجمات الصاروخية الروسية وتضاؤل مخزون أوكرانيا من ذخيرة الدفاع الجوي. ويعود سبب النقص إلى حد كبير إلى التأخير في المساعدات الأمريكية، والتي ظلت عالقة في الكونجرس لعدة أشهر.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون للمساعدات الخارجية بقيمة 95 دولارا، يخصص 60 مليار دولار لأوكرانيا، في فبراير، لكن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون لم يطرحه بعد للتصويت في مجلس النواب وقال بعض المشرعين الأمريكيين إنه من المرجح أن يقدم جونسون مشروع قانون المساعدات لأوكرانيا بعد عيد الفصح.

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اجتماع طارئ لمجلس "الناتو – أوكرانيا" بعد الهجمات الروسية على منشآت الطاقة


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