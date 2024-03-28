موسكو: وزير الخارجية العماني يعزي لافروف في ضحايا الهجوم الإرهابي بمدينة كروكوس

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم الخميس، إن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، أعرب خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، عن تعازيه فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي الذي وقع في مبنى مجلس مدينة كروكوس بالقرب من موسكو.

وجاء في البيان أن "وزير الخارجية العماني أعرب عن تعازيه العميقة فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي الذي وقع على مجمع الحفلات الموسيقية كروكوس سيتي هول"، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم الإخباري.

وفي الوقت نفسه، تمنى وزير الخارجية العماني الثبات والقوة لأسر وأصدقاء الضحايا، فضلا عن الشفاء العاجل للمصابين نتيجة لهذه المأساة.

وفي وقت سابق، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نجيسو محادثة هاتفية، أعرب خلالها زعيم الدولة الأفريقية عن تعازيه فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة مدينة كروكوس بالقرب من موسكو.