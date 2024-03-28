عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتشار حراس مسلحين في المدارس الفرنسية بعد تهديدات إرهابية متعلقة بالحجاب

صدى البلد

تم وضع المدارس الفرنسية تحت إجراءات أمنية مشددة بعد تلقيها أكثر من 130 تهديدًا إرهابيًا بشأن قواعد اللباس الديني، وتأتي هذه الخطوة في أعقاب التهديدات التي تستهدف مديري المدارس، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها السلطات في دعم العلمانية في المؤسسات التعليمية.

 

وفقا لصنداي تايمز، تم إخلاء مدرسة جان بيرين الثانوية في ريزي، بالقرب من نانت، بعد تداول مقاطع فيديو عبر الإنترنت تصور عمليات قطع الرؤوس، مما أثار مخاوف بين الطلاب وأولياء الأمور والموظفين. وتأتي هذه التهديدات وسط مقاومة أوسع نطاقا للحظر على الملابس الدينية في المدارس، والذي ظل قائما منذ عقدين من الزمن لحماية العلمانية.

وأدت الحوادث التي شملت تلقي مديري المدارس تهديدات بالقتل ورفض الطلاب الامتثال للحظر المفروض على الزي الديني إلى تصاعد التوترات. وتؤكد الاستقالة الأخيرة لمدير مدرسة موريس رافيل ليسيه في باريس خطورة الوضع، مع تقارير عن مواجهات عنيفة بين الموظفين والطلاب حول تطبيق الحظر.

وأثار تزايد التهديدات ضد المعلمين انتقادات من زعماء المعارضة، الذين يتهمون الحكومة بالفشل في ضمان سلامة المعلمين. وقد أثيرت مخاوف بشأن فعالية التدابير الأمنية وقدرة السلطات على حماية المؤسسات التعليمية من تهديدات المتطرفين.

واستجابة للأزمة المتصاعدة، تم نشر حراس مسلحين في العديد من المدارس في جميع أنحاء فرنسا للتخفيف من مخاطر الهجمات الإرهابية. ومع ذلك، لا يزال العديد من المعلمين متخوفين بشأن سلامتهم وفعالية التدابير الأمنية، مما يسلط الضوء على التحديات المعقدة التي يواجهها المعلمون في الحفاظ على بيئة تعليمية آمنة.

وتسلط الأحداث التي وقعت في المدارس الفرنسية الضوء على التوترات المجتمعية الأوسع نطاقا المحيطة بالحرية الدينية والعلمانية والأمن، حيث تسعى السلطات جاهدة لتحقيق التوازن بين التمسك بالمبادئ العلمانية والحماية من التهديدات المتطرفة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تشمل القاهرة الكبرى.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: تراجع الحرارة وأمطار متوسطة ليلًا

بعد تصريحات المالية| 3 شروط لصرف منحة عيد الفطر 2024 بهذه الجهات

الاتفاق تم خلاص.. إعارة نجم الأهلي لمدة موسم واحد لهذا الفريق بمقابل ضخم

رغم الاتفاق على الرحيل.. كهربا الأول في ترتيب مهاجمي الأهلي والثالث مفاجأة

كسوف الشمس .. وقته وكيفية صلاته.. 5 أمور فعلها النبي تفك الكرب

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق الجامعات 2024.. ومفاجأة حول تطبيق نظام التحسين مرة أخرى.. وأستاذ جامعي لـ«صدى البلد»: الالتحاق بهذه الكليات يوفر فرص عمل ذهبية قبل التخرج

مطالبة عاجلة لحسام حسن لإنهاء أزمته مع محمد صلاح

حرب شاملة مع لبنان.. تحرك عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي

ترشيحاتنا

بيومي فؤاد: إحنا بتوع فلوس.. بروح السعودية أشتغل وباخد المقابل

ليلة 19 رمضان.. آلاف المصلين من مختلف الجنسيات يشهدون التراويح بالجامع الأزهر

الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة ترحب بالحكومة الفلسطينية الجديدة

خلال لقائه لجنة مخرجات الحوار الوطني.. مدبولي يؤكد على تنفيذ توصيات المرحلة الأولى

توجيه حكومي جديد بشأن تنفيذ 135 توصية من مخرجات الحوار الوطني

انخفاض أسعار اللحوم 20%.. والحبس سنة عقوبة المخالفين طبقا للقانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلي من بعض.. إفطار أخوات حلا شيحة العائلي يشعل السوشيال ميديا

أكتر أبراج هتدى عيدية كبيرة.. هل تعرف أحدا منهم

رغم الاتفاق على الرحيل.. كهربا الأول في ترتيب مهاجمي الأهلي والثالث مفاجأة

طريقة عمل الكحك بالعجوة والملبن زي المحلات

فيديو

مبروك المعاش .. بشرى سارة لمواليد الثمانينات

انخفاض كبير في أسعار اللحوم ومفاجأة بسعر الدواجن

سعر الذهب اليوم

ذروة الموجة الحارة وبيان مهم من وزارة الصحة |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ