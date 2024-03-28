المفتي: ذنوب اللسان تقلل أجر الصيام.. وهذه أسراره

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن شهر رمضان فرصة للتخلص من العادات السيئة، لافتا إلى أن الصيام شأن كل العبادات له أسرار ومقاصد.



وأوضح مفتي الديار المصرية أن مقصد الصيام هو التقوى، وله اسرار تربوية تنعكس على جوارحه، وهو التخلص من العادات حتى لو كانت مباحة حتى لا يصبح اسير هذه العادات، مثل الأكل والشرب والشهوة، وبناء على ذلك بكسر العادة دون ان تضعف طاقته أو يقل إنتاجه.

واضاف: "إذا استطاع المسلم أن يتحكم فى العادة، من أكل وشرب، فالأولى به أن يتحكم فى العادات السيئة التى اكتسبها من الغيبة والنميمة وقطع الأرحام وخطوة تأثير ذنوب اللسان ومدى تأثيرها على ثواب الصيام، فهى تقلل أجر الصيام".

