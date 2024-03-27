كيف انتصر 314 جنديا مسلما في غزوة بدر على المشركين ..المفتي يوضح

تحدث الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية عن غزوة بدر والدروس المستفادة منها، قائلا: الله عز وجل أيد رسول الله ودعمه بجنود خفيه خلال الغزوة، وذلك تأييدا ودعما لنصرة رسول الله.

وأضاف "شوقي علام" خلال حواره ببرنامج "اسأل المفتي" المذاع على قناة صدى البلد، أنه في غزوة بدر تم الأخذ بالأسباب، والتوكل على الله عز وجل، متابعا: في غزوة بدر لم يلتفت فيها إلى العدد والكم، بل القوة والتوكل على الله والمشورة.

وشدد على أن الوحدة والتكاتف كانا عنوان الجنود خلال غزوة بدر، حيث انتصر 314 جنديا مسلما فى غزوة بدر على ألف من المشركين، بالرغم من عدم التكافؤ في القوة والعتاد.

وأكد على أن معركة بدر الكبرى تعد معلمًا عريقًا ودستورًا بين معارك المسلمين التي انبثقت عنها العديد من الدروس، التي تستخدم في الحرب والسلم.