محافظ الوادي الجديد يعقد اجتماع مجلس إدارة صندوقي الخدمة والإسكان

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع مجلس إدارة صندوقي الخدمة والإسكان، وذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والأستاذ إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس.

حيث تم عرض الموقف المالي لموازنة الصندوقين، وأصدر المحافظ عدد من القرارات جاء أهمها :

◾التأكيد على تحصيل مستحقات صندوق الخدمة من إيرادات الحاصلات الزراعية والفوسفات على أن يتم توزيع المبالغ المستحقة للخدمات ودعم الجهات الخدمية كالصحة والتعليم.

◾الإلتزام بسداد مديونيات صندوق الإسكان وتحصيل ما له من مستحقات.