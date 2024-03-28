روقا يواصل برنامجه التأهيلي استعدادا لمواجهة فيوتشر في الكونفدرالية

واصل محمد أشرف "روقا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته التأهيلية على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يأتي ذلك وفقا للبرنامج التأهيلي الموضوع للاعب من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت، بسبب الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل باستاد القاهرة.