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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلال حفل الإفطار الجماعي.. أهالي عزبة الهجانة يشيدون بالدور الكبير للنائب طارق شكري

النائب طارق شكري
النائب طارق شكري

أذاع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج “حقائق وأسرار” تقريرا، عن حفل الإفطار الجماعي، الذي أقامه النائب طارق شكري، في منطقة “عزية الهجانة مدينة الأمل”.

 

وأشاد عدد من أهالي المنطقة، بالتطوير الذي أحدثه النائب طارق شكري في المنطقة، مؤكدين أنه أخذ على عاتقه رفع مستوى المعيشة وتوفير الخدمات.

 

 وعبر عدد من الأهالي على الدور الهام للنائب طارق شكري، حيث قال البعض إن النائب يقدم الدعم المادي والمعنوي، إضافة إلى حملات التوعية. 

قال البعض، “احتجنا بعض الخدمات العامة من البنية التحتية والنائب طارق شكري قدم لنا الدعم إضافة إلى دوره في  تطوير الطرق وتقديم الخدمات الصحية”.
 

حفل الإفطار الجماعي النائب طارق شكري عزية الهجانة مستوى المعيشة

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