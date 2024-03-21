مصطفى بكري: يحتمل تأدية الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية 2 من أبريل

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه يحتمل أن يؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية 2 أبريل المقبل ومتوقع أن يتم عقد جلسة خاصة لقسم الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن كل المصريين في انتظار تلك اللحظة التاريخية.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن مجلس النواب، من المقرر أن يعقد جلسة خاصة لهذا الغرض، مؤكدا أنه بمجرد أداء الرئيس السيسي لليمين الدستورية يتقدم المحافظون باستقالاتهم استناداً إلى قانون الإدارة المحلية.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه بعدها يجرى التعديل الوزاري للحكومة.