الأركان الأوكرانية: التصدي لـ 29 هجوما للجيش الروسي في أربعة قطاعات

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الخميس أن قوات الدفاع الأوكرانية تصدت لـ 29 هجومًا للجيش الروسي في أربعة قطاعات من الجبهة خلال الـ 24 ساعة الماضية، معظمها في اتجاهي باخموت ونوفوبافليفكا.

وأضافت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أنه في المجمل، جر 48 اشتباكا قتاليا في ساحة المعركة بأوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكراني.

وشنت القوات الجوية الأوكرانية 14 غارة على مناطق تمركز أفراد الجيش الروسي وأسلحتهم ومعداتهم العسكرية.

ودمر الدفاع الجوي الأوكراني صاروخًا موجهًا للجيش الروسي، وأصابت القوات الصاروخية الأوكرانية 11 هدفًا أربعة مراكز قيادة وأربعة أنظمة دفاع جوي ووحدتي مدفعية ومستودع ذخيرة.