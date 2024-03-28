وفاء مكي: ريهام حجاج موهوبة وتواجه حملات ممنهجة من أعداء النجاح.. فيديو

قالت الفنانة وفاء مكي، إن الفنانة ريهام حجاج تتعرض لحملات ممنهجة ومرتبة رغم أنها فنانة موهوبة وأنا من عشاقها على المستوى الشخصي.



وتابعت مكي خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم: ريهام حجاج تجسد “دور كوميدي مركب” في دارما رمضان الموسم الحالي 2024 وهو دور صعب جدا، وتقدم أداءَ جيدا، بينما الفنانة ياسمين صبري تحتاج إلى مزيد من التدريب والعمل، معقبة: "مفروض تشتغل على نفسها أكتر".

وتراجعت الفنانة وفاء مكي، عن تصريحاتها بشأن رفضها التمثيل مع الفنان محمد رمضان في فيلم "ع الزيرو".

وأضافت، أول مرة أشوف التصريح ده ومعرفش إيه ع الزيرو ده ومفيش حاجة اتعرضت عليا وأول مرة أسمع اسم الفيلم ده".

