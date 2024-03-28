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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أثناء تصوير المداح.. حمادة هلال يلتقي أهل غزة بأحد مستشفيات القاهرة

حمادة هلال أثناء
حمادة هلال أثناء الزيارة

نشر الفنان حمادة هلال فيديو له أثناء زيارته لأحد المستشفيات الخاصة وبها مجموعة من أهل فلسطين الذين يتلقون العلاج بها.

وعلق حمادة على الفيديو قائلا: أثناء تصوير مسلسل المداح كانت أجمل زيارة فى حياتي شفت فيها أهلنا أهل غزه الله يحفظكم وينصركم.

أحداث الحلقة التاسعة عشر من المداح 

شهدت مسلسل "المداح 4 - أسطورة العودة" الحلقة 19 تطور جديد فى الأحداث حيث تظهر الجنية تاج (يسرا اللوزي) دعمها لصابر المداح (حمادة هلال) وتخبره بضرورة الوصول إلى ورث جده، محذرة إياه من الجن قزح واتباعه، وتطالبه بالذهاب إلى هرم هوارة.

تخبر منال (دنيا عبدالعزيز) شقيقتها رحاب (هبة مجدي) برغبتها في أن تتزوج من الدكتور سميح (فتحي عبدالوهاب) ولكن رحاب ترفض بحجة أنها لاتزال في شهور العدة.

 

وتحاول مديرة شركة السوشيال ميديا كاسيا (مي سليم) إقناع الدكتور سامح (زوج هبة التي قتلت نفسها داخل السجن) بالعودة للعمل كبلوجر ونشر فيديوهات ضد صابر المداح لإثارة الرأي العام ضده.

يتعاون زين (محمد عز) مع طليق زوجته حسن سلام (خالد سرحان) للحصول على محتويات مقبرة ملكية عثروا عليها، ويطالبه زين بالعثور على طفل صغير بصفات معينة لذبحه وأخذ دمائه لكي تفتح لهم المقبرة.

في الوقت نفسه تظهر الجنية مليكة (سهر الصايغ) لعز ابن صابر المداح، مما يثير قلق صابر على ابنه.

ترسل منال رسالة مجهولة لطليقها حسن تخبره بمكان مهجور يملكه زوجها زين وتطلب منه سرقة محتوياته الأثرية، لكنه يرفض خوفا من أن تكون مكيدة بينها وبين زوجها ضده.

يذهب صابر المداح إلى المعبد هرم هواره بناء على طلب الجنية تاج، لكن سيارته تتعطل ويظهر له عبدالرحيم حسن ليروي له قصة (الصقر والـ3 يمامات) وهي تتعلق بورث جده ويطالبه بمساعدة الناس، مما يثير غضب الجن قزح (فتحي عبدالوهاب).. فهل تكون هذه هي رموز البحث عن الإرث، هذا ما ستكشفه الحلقة الجديدة.

مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي. تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.

حمادة هلال أهل فلسطين مسلسل المداح

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