سها جندي: عدد المصريين في الخارج 14 مليون ووزارة الهجرة أمن قومي

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن عدد المصريين في الخارج 14 مليون، مشيرة إلى أنها تعتبر وزارة الهجرة أمن قومي، وأصبحت وزارة مستقلة لها عملها الخاص منذ 9 سنوات، بعد تولي الرئيس السيسي.

وقالت سها جندي، خلال تقديمها برنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، إن وزارة الهجرة كانت منضمة من قبل لوزارة العدل، مؤكدة أن وزارة الهجرة تعني بشئون المصريين في الخارج.



وتابعت وزيرة الهجرة، أن المصريين في الخارج يعتبروا قوة ناعمة لمصر، مؤكدة أن هناك علماء مصريين وعمال متميزين، ودائما ما يبهرونها بعملهم.