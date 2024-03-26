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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة الهجرة بعد حضورها إفطار المطرية : مصر علمت العالم المحبة والتسامح

وزيرة الهجرة خلال
وزيرة الهجرة خلال افطار المطرية

شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في "إفطار المطرية"، تلبية لدعوة أهالي عزبة حمادة بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة، والذي عقد للسنة العاشرة على التوالي تحت شعار: "للسنة العاشرة.. جيرة وعشرة".

 قالت السفيرة سها جندي: "إننا نتشارك في مصر بركة صيام شهر رمضان المبارك وكذلك الصوم الكبير، معربة عن سعادتها بتلبية الدعوة والحضور للإفطار مع نحو 10 آلاف صائم، تجمعوا بمحبة لينشروا البهجة بهذه الصورة التكافلية المتميزة كل سنة".

وأكدت وزيرة الهجرة أن مصر علمت العالم كله التسامح والفرح بقدوم مختلف المواسم الدينية دون تفرقة، مشيرة إلى أنها مثل كل المصريين تنتظر قدوم شهر رمضان لترى الأجواء الروحانية والزينة والأنوار والفوانيس، قائلة: "لدينا جميعا ذكريات الطفولة التي تحفظ شكل هذه المناسبات واحتفاء الجميع بها".

وقد بثت الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة فعاليات مشاركة السيدة الوزيرة في حفل إفطار المطرية، حتى يتابعها المصريون في الخارج ويستشعرون أجواء المحبة والدفء والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد جميعا دون تمييز. فيما شهد حفل الإفطار هذه المرة حضورا كبيرا من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة، وكذلك عدد من الشباب المصريين المقيمين بالخارج، والسياح الأجانب من ألمانيا وروسيا،

وأعرب أهالي المطرية عن شكرهم للسفيرة سها جندي لتشريفها وحضورها مأدبة الإفطار، حيث تعد أول وزيرة في الحكومة المصرية تشارك في هذا الإفطار.

وحرص الأهالي على تزيين الشوراع بعدد من الجداريات، ومنها عبارات: "كل القلوب الخير فيها"، "اصحى يا نايم"، "لمة العيلة"، "الأكل من جوا البيت"، "وحوي يا وحوي"، بجانب رسومات الفوانيس وبكار ورشيدة، وغيرها من الشخصيات المصرية الأصيلة من منشدين ارتبطت أصواتهم بالليالي الرمضانية وكلمات أغاني رمضان الشهيرة.

يقام إفطار المطرية منذ العام 2013، وتقوم فكرته على عمل مائدة إفطار يشارك فيها كل الأهالي، لتتحول إلى أطول مائدة رمضانية.

وزيرة الهجرة خلال مشاركتها في إفطار المطرية

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السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة إفطار المطرية

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