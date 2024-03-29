مسلسل "المعلم" يتصدر تريند إكس بعد عرض أكثر من نصف حلقاته

تصدر مسلسل "المعلم" للفنان مصطفى شعبان قائمة المسلسلات الأكثر متابعة ضمن مسلسلات "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية" خلال الموسم الرمضاني الحالي.

واحتل مسلسل "المعلم" تريند "إكس" و"جوجل" في مصر وعدد من الدول العربية، كما ظهر ضمن قائمة التريند العالمي والأكثر بحثا على فيس بوك خلال الأيام الماضية بعد عرض ١٨ حلقة من المسلسل.

وأشاد الجمهور بالحبكة الدرامية للمسلسل وتسارع الأحداث، معتبرين أنه أحد أهم مسلسلات الشركة المتحدة خلال الموسم الرمضاني الحالي.

وكالعادة حظى أداء الفنان مصطفى شعبان على إشادة واسعة وإتقانه لدور "المعلم" خلال المسلسل.

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وبطولة، مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.