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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل المعلم الحلقة 17.. إصابة المعلم قلاش بجلطة ونقله للمستشفى

المعلم قلاش
المعلم قلاش

شهدت الحلقة ال١٧ من مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان العديد من الأحداث المثيرة والهامة.

وبدأت الحلقة بمحاولة مصطفى شعبان على معرفة الحقيقة من المعلم قلاش .

وفور قيام المعلم قلاش ببداية الحكي في الحقيقة أصيب بجلطة وتم نقله للمستشفى .

في الوقت الذي قام منذر رياحنه بشراء البيت الذي يسكن فيه مصطفى شعبان مقابل مليون وربع .


وتنتهي الحلقة على قيام زميلة زمزم بزيارتها في بيتها للاعتراف لاحد اهلها باصابتها باللوكيميا .


مسلسل المعلم الحلقة ١٦ .. مصطفى شعبان في ورطة بسبب المخدرات

شهدت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 16 بطولة النجم مصطفى شعبان، مفاجآت صادمة، والتي بدأت بنجاح منذر ريحانة (المعلم عنتر شداد) في إدخال المخدرات عن طريق مصطفى شعبان (المعلم)، ويبيع المخدرات إلى التجار. إعلان

وظهر (عنتر شداد) هو ورجاله يقومون بتفريغ حمولة المخدرات من سيارة نقل السمك، في الوقت الذي تبحث فيه الشرطة عن الشخص الذي هرب المخدرات من السويس .

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وبطولة، مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

مسلسل المعلم

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