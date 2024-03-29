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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المرصد السوري: مقتل 36 عسكريًا في القصف الإسرائيلي على حلب

أرشيفية
أرشيفية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بمقتل 36 عسكرياً سورياً جراء غارة جوية نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على مدية حلب.

وبحسب المرصد، تعد هذه الحصيلة من القتلى من قوات الجيش السوري، الأعلى خلال الضربات الإسرائيلية السابقة التي طالت مناطق سورية.

وذكر المرصد أن العشرات من العناصر العسكرية أصيبوا بجروح متفاوتة، بعضها خطيرة، مما يرجح ارتفاع حصيلة القتلى جراء تلك الغارة.

بالتزامن مع ذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية قولها إن "الضربات الإسرائيلية على حلب قتلت 5 من مقاتلي حزب الله".

واستهدفت الغارة، وفق المرصد، مستودعاً للأسلحة تابعاً لحزب الله اللبناني في منطقة جبرين قرب مطار حلب، كما استهدفت غارة أخرى معامل الدفاع في السفيرة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري بوزارة الدفاع قوله: "حوالي الساعة 1:45 بعد منتصف الليل شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه أثريا جنوب شرق حلب".

وأضاف المصدر العسكري السوري، في بيان، أن الهجوم استهدف: "عدداً من النقاط في ريف حلب".

ولفت إلى أن الهجوم وقع "بالتزامن مع اعتداء بالطيران المسيّر نفذته التنظيمات الإرهابية من إدلب وريف حلب الغربي في محاولة منها لإستهداف المدنيين".

وبحسب المصدر، "أسفر العدوان عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين والعسكريين ووقوع خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة".

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