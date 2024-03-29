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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يحبط محاولة موظفين بيع دولارات في السوق الموازي.. تفاصيل

صدى البلد

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في إحباط ترويج دولارات بمنطقة الدقي عقب القاء القبض على ٢ موظفين بحوزتهما نقد أجنبي، للاتجار به فى السوق السوداء، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة اللواء هانى شعراوي، إخطارًا من رئيس قطاع شمال الجيزة العميد عمرو حجازي، يفيد فيه تمكن رئيس مباحث الدقي المقدم عمرو فاروق، من القبض على “أحمد. ع” (44 عامًا) موظف، و"كريم. ف" (42 عامًا) موظف.

أُلقى القبض على المتهمين بحوزتهما 42000 ألف دولار، و54600 جنيه مصري للاتجار فى السوق السوداء، وتولت النيابة التحقيق.

ترويج دولارات الدقي ٢ موظفين السوق السوداء نقد اجنبي

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