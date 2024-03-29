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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

محمد المنزلاوى: مصر نجحت بوضع القضية الفلسطينية فى بؤرة اهتمامات العالم

محمد المنزلاوي،
محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ

أكد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى حققت نجاحات كبيرة لصالح القضية الفلسطينية اقليمياً ودولياً مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية اصبحت فى صدارة اهتمامات المجتمع الدولي.


وقال " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم : إن أكبر دليل على ذلك توجيه أكثر من 130 نائبا بالبرلمان البريطاني رسالة إلى حكومة بلادهم، يدعون فيها وزارتي الخارجية والأعمال والتجارة لتعليق تراخيص مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل معتبراً ذلك الأمر بمثابة نجاح كبير لمصر فى توصيل صوت الأشقاء الفلسطينيين لمختلف دول العالم.


وطالب المهندس محمد المنزلاوى من مختلف دول العالم سرعة الاستجابة لرؤية مصر تجاه كل ما يتعلق من ملفات خاصة بالقضية الفلسطينية وفى مقدمتها دعم رؤية مصر للوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة واتخاذ جميع الاجراءات لاجبار إسرائيل على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولى للوقف الفورى لإطلاق النار في غزة ومنع التهجير القسري للفلسطينيين وسرعة إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة مؤكداً أن إنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة لن يتحقق إلا بتنفيذ رؤية مصر والتى تتمثل فى ضرورة التدخل السريع والعاجل من المجتمع الدولي لاجبار حكومة الاحتلال الاسرائيلى على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.


وكان قد ورد فى الرسالة الموقعة من نواب أحزاب المعارضة في البرلمان وأعضاء مجلس اللوردات، إلى وزيرة الأعمال والتجارة كيمي بادينوك ووزير الخارجية ديفيد كاميرون: "باعتبارنا برلمانيين من أحزاب مختلفة ندعوكم إلى تعليق فوري لتراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.


وشددت الرسالة على أن عدد الفلسطينيين الذين فقدوا أرواحهم في الحرب الإسرائيلية على غزة تجاوز 32 ألفا، وأن 70 بالمئة منهم نساء وأطفال.


وأشارت إلى أن 80 % من البنية التحتية المدنية في قطاع غزة دمرت، فضلا عن خطر المجاعة التي أصبحت على الأبواب.
وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، فضلا عن مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.


وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان وكذلك رغم محاكمتها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

محمد المنزلاوي مجلس الشيوخ القضية الفلسطينية عبد الفتاح السيسي

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