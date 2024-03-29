عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعم القضية الفلسطينية.. تحركات عاجلة لسفراء التعاون الإسلامي في نيويورك

اجتماع سفراء منظمة
اجتماع سفراء منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك

اجتمعت مجموعة الممثلين الدائمين لمنظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، برئاسة السفير سيدي ولد محمد لغظف، الممثل الدائم لموريتانيا لدى الأمم المتحدة، لاستعراض تطورات العدوان الإسرائيلي المستمر في فلسطين، ولا سيما في قطاع غزة، في أعقاب صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2728 بتاريخ 25 مارس 2024.

واعتبرت المجموعة اعتماد القرار الأخير لمجلس الأمن إجراءً تاريخيًا وتحوُّلٍ لافت يهدف إلى تأمين وقف دائم لإطلاق النار في غزة ووضع حد للخسارة المستمرة في أرواح الفلسطينيين الأبرياء والكارثة الإنسانية التي يواجهونها جراء العدوان الإسرائيلي البربري.

وأثنت المجموعة على اعتماد قرار مجلس الأمن ودعت المجتمع الدولي، ولا سيما أعضاء مجلس الأمن، إلى ضمان تنفيذه على وجه السرعة.

وفي هذا الصدد، أعربت المجموعة عن ارتياحها للتعاون المتزايد بين مجموعات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية وحركة عدم الانحياز، وشددت على دورها الحاسم في تنفيذ القرار المذكور.

كما ناقش الاجتماع آليات تنفيذ قرار القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني التي عقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 11 نوفمبر 2023، وكذلك قرار الدورة الاستثنائية لاجتماع وزراء الخارجية المنعقد في جدة في 5 مارس 2024، مع الإشارة بشكل خاص إلى توسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة. وأعرب الاجتماع عن التزامه الراسخ بتكثيف المشاورات لتحقيق هذا الهدف، بما فيها توجيه الاتصالات الرسمية إلى أعضاء المجتمع الدولي المعنيين ورؤساء الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة.

وفي هذا الصدد، أشاد الاجتماع بجهود اللجنة الوزارية التي شكلتها القمة العربية الإسلامية المشتركة برئاسة المملكة العربية السعودية بشأن تنفيذ قرار القمة، لا سيما فيما يتعلق بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة تمهيدًا لتحقيق حل الدولتين.

وأعرب الاجتماع عن التزامه بالعمل على تحقيق هذه الأهداف في أقرب الآجال.

 

التعاون الاسلامي الشعب الفلسطيني العدوان الإسرائيلي القضية الفلسطينية المملكة العربية السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيها| أسعار الدواجن تتراجع بقوة.. وهذا ثمن كرتونة البيض

أقل من 2600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

حظر التصدير وصرف 6 كيلو.. التموين تقطع الطريق على المتلاعبين بأسعار السكر

التقيل جاي وتحذير عاجل لسكان هذه المحافظات|تحول مفاجئ بالطقس بعد الموجة الحارة

الأهلي يتخذ قرارا عاجلا بشأن واقعة حسين الشحات والشيبي.. فيديو

انهيار في بورصة السلع| انخفاض أسعار الزيت والمكرونة.. الشاي يتراجع لأول مرة.. والسكر يخسر 15 جنيها

الجبلاية على صفيح ساخن| أول تعليق على أزمة حسام حسن وصلاح.. وحكاية ترحيل لاعبي المنتخب

ترشيحاتنا

العسومي يطالب بتمثيل أكبر للدول العربية بالأجهزة الرئيسية للاتحاد البرلماني الدولي

روسيا تعطل قرارًا من مجلس الأمن ضد كوريا الشمالية.. والسبب

6 أعمال لاغتنام ليلة القدر في رمضان 2024.. خطيب مسجد السيدة زينب يوضحها

رغم قيود الاحتلال.. 125 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

ملايين الصواريخ .. ضبط كميات ضخمة من الألعاب النارية قبل العيد

انخفاض جديد.. الزراعة: هبوط أسعار اللحوم البلدي لـ 270 جنيهًا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين صبري تثير ضجة بسبب ثمن ساعتها| رقم خرافي

مع تقلبات الجو| علاجات منزلية لـ الجيوب الأنفية

ياسمين الخطيب تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة|شاهد

تصدرت التريند.. أبرز إطلالات أيتن عامر

فيديو

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

لتعويض صلاح أم للعب بجانبه؟.. موسى التعمري على رادار ليفربول

اشتعلت ملابسها فجأة.. مي سليم تروي موقفا مرعبا مع الجن في "المداح 4"

بكاء أيتن عامر بحرقة.. هل الخيانة الزوجية وراء طلاقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ