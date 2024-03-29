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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية: 19 مليار جنيه أقساط تأمينية محصلة خلال 3 أشهر

الرقابة المالية
الرقابة المالية

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من هيئة الرقابة المالية عن الفترة من (أكتوبر - ديسمبر) لعام 2023 أن قيمة إجمالي الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين نحو 19.1مليار جنيه. 

وكشف تقرير هيئة الرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 10.2 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 8.95 مليار جنيه في الربع الرابع لعام 2023.

وتأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.

أما تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.

415.85 مليار جنيه تمويلات

يشار إلى أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 415.85 مليار جنيه خلال الفترة من (أكتوبر - ديسمبر) لعام 2023،

واستحوذ نشاط إصدارات الأسهم على المرتبة الأولى بإجمالي 284.3 مليار جنيه، وبلغت قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات) نحو 38.6 مليار جنيه، تلاه نشاط التأجير التمويلي بإجمالي تمويلات بلغت 38.9 مليار جنيه.

 

وبلغت قيمة التمويلات الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 23.6 مليار جنيه، وصلت قيمة التمويل الاستهلاكي نحو 14.2 مليار جنيه، وبلغت قيمة الأوراق المخصمة 12.5 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التمويل العقاري نحو 3.7 مليار جنيه.

 

 

الرقابة المالية الأقساط التأمينية المنازل تأمينات الأشخاص التامين

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