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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تطالب بخفض الحد للأدنى للأسعار من 15% لـ 20%

هند رشاد ، عضو مجلس
هند رشاد ، عضو مجلس النواب

أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب أن توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة خفض أسعار السلع له أثر  ملموس وواضح على المواطن لعدم تركه يعاني من الأسعار، خاصة مع انتفاء أسباب ارتفاعها، وذلك من خلال  نزول جوهري في الأسعار وتخفيضاتٍ حقيقية يشعُر بها المواطن على الأرض بشكل فعلي.


وأوضحت النائبة هند رشاد  إن الدولة قامت بعده إجراءات خلال الفترة الماضية ساعدت في توافر الدولار وتم الإفراج عن معظم الخامات المطلوبة، وبدأت السوق تستجيب نسبياً لبعض التخفيضات، و تم عقد عدد من الاجتماعات المشتركة مع وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، بشأن الاتفاق على خفض الأسعار بشكل فوري للمنتجات والسلع التي تم خفض تكلفتها فعليا. 


وشددت النائبة هند رشاد على ضرورة أن يكون الحد الأدنى لتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح بين 15% و20%، حتى يشعر المواطن بهذا الانخفاض في أسعار السلع، وضرورة تكاتف التجار والمُصنعين خلال الفترة الماضية بهدف خفض أسعار السلع بما يشعر معه المواطن بفرق واضح في مُستويات الأسعار.


وطالبت أمين سر إعلام النواب بضرورة فرض الرقابة على الأسواق والتجار لمتابعة سير المبادرة، وضبط الأسواق خلال الفترة القادمة، والضرب بيد من حديد على أيدي المحتكرين الذين يتلاعبون بقوت المواطنين، ورصد ومتابعة وجود السلع في الأسواق، مع ضرورة متابعة التزام التجار بالمبادرة، وتفعيل القرار على أرض الواقع، كون جهود الحكومة ومساعيه نحو مواجهة التضخم والتصدي لغلاء الأسعار هو بمثابة خطوة إيجابية تكشف جهود الحكومة لدعم المواطن وحمايته اقتصاديا واجتماعيا.

هند رشاد مجلس النواب اسعار السلع

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