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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بالفنون والأغاني التراثية.. ثقافة سوهاج تواصل لياليها الرمضانية بأخميم

ليالي رمضان
ليالي رمضان

نظم فرع ثقافة سوهاج عددا من الفعاليات ضمن برنامج ليالي رمضان الثقافية والفنية الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمدينة أخميم في إطار برامج وزارة الثقافة.

تضمنت الفعاليات عرضا فنيا لفرقة سوهاج للفنون الشعبية قدمت خلاله مجموعة من الفقرات الاستعراضية منها العصا والتنورة بقيادة الفنان محمد الرز، بجانب باقة من  الأغاني التراثية للفنان عصام عبد الله، أعقب ذلك تقديم فقرة تواشيح وابتهالات الدينية للشيخ كمال العربي.

كما تخلل الفعاليات عرض فيلم وثائقي بعنوان "شوف كنا فين وبقينا إزاي" الذي يتناول إنجازات الدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة، بجانب فقرة فنية لعدد من الموهوبين في مجالات الغناء، إلقاء الشعر، الإنشاد الديني والعزف والرقص بالعصا على أنغام المزمار البلدي.

هذا وقد توافد الجمهور على معرض الكتاب الخاص بإصدارات هيئة قصور الثقافة والذي يتضمن كتبا في مختلف المجالات بأسعار مخفضة للجمهور.

واختتم اليوم بأمسية شعرية شارك بها نخبة من المبدعين ومنهم شاعر العامية صبرى ضاحي، والشاعر محمد محمدين الذى أمتع الحضور بقصائد في حب الرسول الكريم.

وأطلقت قصور الثقافة الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.

كما تنظم الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.

وأعدت الهيئة برنامجًا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة.

فرع ثقافة سوهاج ليالي رمضان الثقافية والفنية الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني برامج وزارة الثقافة

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