محافظ كفر الشيخ يفتتح مسجد الشرفاء في بلطيم بمساحة 990 متر

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، مسجد الشرفاء ببلطيم، وذلك بمساحة 900 متر مربع، وسط فرحة غامرة من الأهالي.

حضر مراسم الافتتاح، الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، والشيخ أشرف الطريني، مدير إدارة أوقاف بلطيم، وعدد من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، إلى جانب القيادات التنفيذية والأهالي.

ويأتي افتتاح مسجد الشرفاء في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببناء المساجد وتطويرها، ونشر الفكر الإسلامي الوسطي، وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المساجد هي بيوت الله تعالى، ومنارات للعلم والمعرفة، ودورها لا يقتصر على الصلاة فقط، بل يمتد إلى نشر الوعي الديني والثقافي وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع.

كما دعا نور الدين أئمة المساجد إلى بذل المزيد من الجهود لنشر القيم الإسلامية السمحة وتعزيز التسامح والوحدة بين أبناء المجتمع.

أدى الخطبة بعد الافتتاح فضيلة الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، بعنوان "فضل العشر الأواخر من رمضان والتماس ليلة القدر فيها".

أوضح الشيخ عطا أن العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك هي أيام خير وبركة ورحمة ومغفرة، وأن من تعرض لنفحاتها والتمس بركاتها فسيكون قد أحسن ختام الشهر الكريم.

واختتم الشيخ عطا خطبته بالتأكيد على أن الأعمال بالنيات، وأن خير الأعمال ما ختم بالحسنى.