عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يفتتح مسجد الشرفاء في بلطيم بمساحة 990 متر

افتتاح مسجد في كفر
افتتاح مسجد في كفر الشيخ

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة،  مسجد الشرفاء ببلطيم، وذلك بمساحة 900 متر مربع، وسط فرحة غامرة من الأهالي.

حضر مراسم الافتتاح، الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، والشيخ أشرف الطريني، مدير إدارة أوقاف بلطيم، وعدد من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، إلى جانب القيادات التنفيذية والأهالي.

ويأتي افتتاح مسجد الشرفاء في إطار اهتمام وزارة الأوقاف  ببناء المساجد وتطويرها، ونشر الفكر الإسلامي الوسطي، وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المساجد هي بيوت الله تعالى، ومنارات للعلم والمعرفة، ودورها لا يقتصر على الصلاة فقط، بل يمتد إلى نشر الوعي الديني والثقافي وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع.

كما دعا نور الدين أئمة المساجد إلى بذل المزيد من الجهود لنشر القيم الإسلامية السمحة وتعزيز التسامح والوحدة بين أبناء المجتمع.

أدى الخطبة بعد الافتتاح فضيلة الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، بعنوان "فضل العشر الأواخر من رمضان والتماس ليلة القدر فيها".

أوضح الشيخ عطا أن العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك هي أيام خير وبركة ورحمة ومغفرة، وأن من تعرض لنفحاتها والتمس بركاتها فسيكون قد أحسن ختام الشهر الكريم.

واختتم الشيخ عطا خطبته بالتأكيد على أن الأعمال بالنيات، وأن خير الأعمال ما ختم بالحسنى.

افتتاح مسجد الازهر الشريف التماس ليلة القدر الفكر الإسلامي الوسطي اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيها| أسعار الدواجن تتراجع بقوة.. وهذا ثمن كرتونة البيض

حظر التصدير وصرف 6 كيلو.. التموين تقطع الطريق على المتلاعبين بأسعار السكر

خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا يخص الجنسية السعودية.. تفاصيل

شوبير يكشف مفاجأة مدوية عن انضمام إياد العسقلاني للأهلي

انهيار في بورصة السلع| انخفاض أسعار الزيت والمكرونة.. الشاي يتراجع لأول مرة.. والسكر يخسر 15 جنيها

أقل من 2600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

قرار عاجل من الفيفا مع الأهلي بسبب إمام عاشور

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

موضوعات متعلقة

«شباب كفر الشيخ» تنظم ندوة توعوية لتصحيح المفاهيم المغلوطة بـ بيلا

ندوة بـ هندسة كفر الشيخ تناقش التحديات العالمية أمام الأسرة المصرية

محافظ كفر الشيخ: تحرير 8 محاضر مخالفات تموينية بمخابز سيدي سالم

رفع 774 طن قمامة خلال حملات مكثفة بكفر الشيخ

لسرعة تسجيل حالات الطوارئ|برلماني يطالب «الصحة» بإنشاء نظام آلي خاص بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يتابع البرنامج التدريبي لمبادرة الموظف الرقمي.. صور

تحصين 26 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية بكفر الشيخ

عبر كونفرانس.. وكيل «صحة كفر الشيخ» يعقد اجتماعا لمناقشة خطة العمل القادمة

ترشيحاتنا

لماذا أخفى الله ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان؟

أحمد عمر هاشم: الأنبياء لهم المعجزة الخارقة والأولياء لهم الكرامة

أحمد عمر هاشم: الله أيد الرسل بالمعجزات والأولياء بالكرامات

في 4 أماكن وخلوا بالكم | تحذير عاجل من الأرصاد

محافظ أسيوط: إنشاء سوق حضري للخضار والفاكهة في البداري بتكلفة 95 مليون جنيه

الخطيب يزور اللاعب أحمد رفعت للاطمئنان على حالته الصحية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإمكانيات قوية وبأسعار اقتصادية .. هونر تطلق هاتفين بنفس المواصفات

70 مليار مشاهدة يوميا.. يوتيوب تفاجئ متابعيها بميزة جديدة

لسحور رمضان| طريقة عمل مناقيش الطاسة

نشرة المرأة والصحة|ياسمين صبري تثير ضجة بسبب ثمن ساعتها.. علاجات منزلية لـ الجيوب الأنفية

فيديو

إسلام إبراهيم يكشف كواليس مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة": لفيت على الدراي كلين

تم قيد مخالفة.. رسالة صادمة من الصحة السعودية| ما قصتها؟

ريهام حجاج : بكتفي بالدعاء على اللى ظلمني .. ومش برد الإساءة

عاجل وقوع زلزال شعر به المصريين| التفاصيل كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ