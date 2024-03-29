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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع 4 آلاف كرتونة مواد غذائية و16 طن لحوم على المستحقين بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم خاصة في المناسبات والأعياد.

أشاد المحافظ بالمبادرات الإنسانية النبيلة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته لمؤسسات المجتمع المدني بمواصلة جهودها لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية من خلال دعم المواطنين الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان المبارك.

 

ثمن المحافظ دور جمعية الأورمان والتي استطاعت ان تضع اسمها في لوحة شرف العمل الأهلي لما قدمته خلال الفترات السابقة من المشاركة في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر احتياجا وتقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والعلاجية لهم بمختلف محافظات الجمهورية.

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من جانبه أشار سيد الشوربجي مدير جمعية الأورمان بالشرقية إلى أنه تنفيذاً لتعليمات اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعيه الأورمان واستكمالاً لدور الجمعية الخدمي في تقديم الرعاية الاجتماعية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي لأبناء المحافظة وتحت رعاية كريمة من محافظ الشرقية قامت الجمعية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر بتوفير 4 آلاف كرتونة مواد غذائية بجانب توفير 16 طن لحوم مجمدة ليتم توزيعهم على المستحقين من أبناء المحافظة والمسجلين بقاعدة بيانات الجمعية خلال شهر رمضان المبارك لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم.

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