أنا الراقي بأخلاقي.. الشرقية الأزهرية تفعل قيمتي العدل والكرم

أكد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أن معاهد المنطقة نجحت في تفعيل أنشطة وفعاليات المشروع التربوي «أنا الراقي بأخلاقي» على الوجه الأكمل خلال الأسبوعين الماضيين ضمن خطة المبادرة للفصل الدراسى الثاني للعام الحالي 2024/2023، حيث سيتم تناول سلوك «الرفق» لمرحلة رياض الأطفال، وقيمة "الإحسان" للمرحلة الابتدائية، وكذلك قيمة «التراحم» للمرحلة الإعدادية والثانوية.

وأوضح منسق المنطقة أنه تم تنفيذ عدد من الأنشطة الفنية والثقافية والدينية، قام الطلاب بتنفيذها عبر مختلف الإدارات التعليمية بإشراف ومتابعة من منسقي الإدارات وشيوخ المعاهد والمعلمين المعنيين، حيث تضمنت الأنشطة فقرات الإذاعة الصباحية على مدار الأسبوعين، كما تم عقد عدد من الندوات الدينية والثقافية بمختلف الإدارات التعليمية، وتنفيذ عدد من الأنشطة الفنية للطلاب تعكس القيم المستهدفة،كما تم تنفيذ عدد من المسرحيات التعليمية داخل الصفوف الدراسية تعكس أثر القيم المتناولة.

وأشار منسق المنطقة إلى أنه اعتبار‌َ‌ا من بعد غد السبت، سوف يتم البدء في تفعيل قيمة «الكرم» للمرحلة الإبتدائية، وتفعيل قيمة «العدل» لطلاب المرحلة الثانوية وهما آخر قيم المشروع التربوي للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسى الحالي.

يذكر أن المشروع التربوي «أنا الراقي بأخلاقي» يتضمن مجموعة من الفاعليات والأنشطة الطلابية المختلفة تستهدف مجموعة من القيم الأخلاقية يتم تفعيلها بفقرات مختلفة ومتنوعة، عبر جدول زمني مُعتمد من قطاع المعاهد وذلك لتدعيم هذه القيم في وجدان الطلاب، كما تتضمن الفعاليات مجموعة من المسابقات والأنشطة الإبداعية، مثل: القصة والشعر والتعبير الفني.