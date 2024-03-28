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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تضامن الشرقية: توزيع طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية

صدى البلد

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، بالتعاون مع جمعية الأورمان، احتفالية؛ لتوزيع طن لحوم على 500 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، بقرى كفر الباشا وإكوه والمجفف وفراغان وأبومتنا بمركز ديرب نجم، وذلك تنفيذأ لتوجيهات المحافظ الدكتور ممدوح غراب. 


وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية عبدالحميد الطحاوي - في بيان اليوم /الخميس/ - إن توزيع اللحوم جاء تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشيداً بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني التي تسهم دائمًا في إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء.


من جانبه، قال مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان، إن تحديد الحالات المستفيدة تم وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية. 


وأوضح شعبان، أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب توزيع اللحوم، تنمية القرى الفقيرة وتسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية، فضلا عن توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من كرتونة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.

التضامن الشرقية الأورمان

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