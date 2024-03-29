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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جهاز شؤون البيئة بالشرقية ينفذ 30 ندوة بالمدارس والجامعات

صدى البلد

أكد الدكتور  ممدوح غراب محافظ  الشرقية على أهمية تنظيم الندوات التوعوية لطلبة المدارس لتوجيه سلوكهم للحفاظ على البيئة وترشيد الإستهلاك و الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية لتحقيق التوازن بين حاجات الإنسان، وحماية النظام البيئي.

ومن جانبه أشار الدكتور مجدى الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية أن الأنشطة التوعوية التى نفذها جهاز شؤون البيئة خلال الترم الثانى من العام الدراسى حول (التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030- المخلفات الصلبة والخطرة - التلوث بالبلاستيك - الحرق المكشوف للمخلفات - ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية) واقيمت بمدارس مراكز (الزقازيق – منيا القمح- بلبيس) فضلاً عن اقامة ندوتين بكلية التجارة وكلية الأثار بمدينة صان الحجر بجامعة الزقازيق.

 

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واضاف ان قسم الإعلام والتوعية بجهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية قام بتنفيذ 30 نشاط توعوى  لطلبة المدارس والجامعات لرفع مستوى الوعي البيئي بأهم قضايا ومشاكل البيئة وبيان أوجه التصدي لها وتوجيه سلوكيات الطلبة لصالح البيئة المحيطة وذلك بالتنسيق مع جامعة الزقازيق ومديرية التربية والتعليم بالشرقية. 

الانشطة التوعوية التربية والتعليم التنمية المستدامة المدارس والجامعات الموارد الطبيعية الندوات التوعوية

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