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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 10 آلاف قطعة ألعاب نارية وصواريخ محظور تداولها بحملات تموينية بالشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

أكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية أن إدارة تموين العاشر من رمضان شنت حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على الأنشطة التجارية برئاسة المهندس مصطفى عبدالقادر وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 1094جنح قسم ثالث ضد صاحب محل بالعاشر من رمضان لحيازته 1500 قطعة ألعاب نارية وصواريخ.

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كما تم تحرير المحضر رقم 1095جنح قسم ثالث ضد صاحب مكتبه بالعاشر من رمضان لحيازته 8500 قطعة ألعاب نارية وصواريخ محظور حيازتها وتداولها وتحرير المحضر رقم 1096 جنح قسم ثالث ضد ع .ا .م صاحب سوبر ماركت بالعاشر من رمضان لعدم الإعلان عن أسعار السلع الاستراتيجية.

كما تم إعدام ٤ آلاف صاروخ وألعاب نارية مختلفة بحوزة الباعة الجائلين بعد فرارهم هاربين وتم إعدام المضبوطات بطريقة آمنة حفاظاً على حياة المواطنين.

إدارة تموين العاشر من رمضان إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدعم لمستحقيه الحملات التفتيشية التموين بالشرقية

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