أورمان الشرقية توزع لحوما مجانًا على 500 أسرة بديرب نجم

أكد عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، أن جمعية الأورمان نظمت احتفالية بإحدي القاعات بمركز ديرب نجم؛ بهدف توزيع 1000 كيلو من اللحوم على 500 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى كفر الباشا واكوه والمجفف وفرغان وابومتنا بمركز ديرب نجم تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، أن توزيع اللحوم جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشيداً بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى التى تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

وأشار اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، الي أن تحديد الحالات المستفيدة تم وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية.

وأكد المستشار سيد الشوربجي مدير عام جمعية الأورمان بالشرقية أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب توزيع اللحوم تنمية القرى الفقيرة وتسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.