رفع 589 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق 4 مراكز في البحيرة

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق، أسفرت عن مصادرة 5 مكبرات صوت ورفع 409 حالات إشغال بدمنهور بنطاق عدة مناطق.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات حملة مكبرة بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية والأسواق أسفرت عن رفع 110 حالات إشغال طريق.

كما تم تنفيذ حملة مماثلة برشيد أسفرت عن رفع 55 حالة إشغال و15 حالة إشغال بمركز أبو حمص.

ووجهت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة المستمرة واستمرار تشكيل الحملات لإزالة كافة الإشغالات علي مدار اليوم ورصد أى مخالفات فور حدوثها، وعدم السماح بالتعدي علي حرم الطريق العام، وذلك تيسيراً للحركة المرورية.

ذلك في إطار تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.