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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحيرة .. إفتتاح 3 مساجد جديدة بتكلفة 6 مليون جنيه

افتتاح مساجد بالبحيرة
افتتاح مساجد بالبحيرة

تم اليوم فى البحيرة إفتتاح 3 مساجد جديدة بمركزي الدلنجات وأبو المطامير بتكلفة إجمالية 6 مليون جنيه وهى: مسجد الهداية وعزبة عبد المجيد صالح و البستان و الدلنجات على مساحة 460 م 2 بتكلفة إجمالية 2 مليون و 500 ألف جنيه و مسجد عزبة 9 - قرية أحمد علوية و زاوية صقر و أبو المطامير على مساحة 225 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه و مسجد عزبة نصير و  أبو المطامير على مساحة 340 م2 بتكلفة إجمالية مليون و 500 ألف جنيه.

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وكيل وزارة التموين الجديد بالبحيرة: المواطن رقيب على حقه.. ومكتبي مفتوح للجميع

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إصابة 8 عمال زراعيين خلال انقلاب ميكروباص بمصرف في البحيرة

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان " فضائل العشر الأواخر من رمضان والتماس ليلة القدر فيها" أن العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك أيام خير وبركة ورحمة ومغفرة، ما أسعد من تعرَّض لنفحاتها والتمس بركاتها، فأحسن ختام الشهر الكريم مقبلًا على ربه (جل وعلا)، مجتهدًا في طاعته.

ذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف ، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.  

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