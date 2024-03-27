وكيل وزارة التموين الجديد بالبحيرة: المواطن رقيب على حقه.. ومكتبي مفتوح للجميع

أكد محمد عبدالعال مدير مديرية التموين الجديد بمحافظة البحيرة، أن مصلحة المواطن البحراوي أولى أولوياته متعهدًا بزيادة الدور الرقابي بالأسواق للقضاء على السوق السوداء، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بقوة ضد محتكرى السلع ومن يقوم بحجبها عن التداول فى الأسواق.

جاء ذلك عقب تكليفه بالمنصب الجديد بعد قرار الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، مشيرًا إلى أن الرقابة المجتمعية ستساعده في مهامه الجديدة، قائلا: لا بد أن يكون المواطن رقيبا على حقه، ومكتبي مفتوح للجميع في أي وقت، وسيتم تخصيص وحدة رصد لحل كل شكاوى المواطنين على الفور.

وأضاف "عبدالعال"، أنه سيتم العمل على إقامة المعارض الدائمة بمحافظة البحيرة، وكذا دعم كافة القرى بالسيارات المتنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتوفير الخدمات التموينية والسلع الأساسية المدعمة علي بطاقات التموين، مع تكثيف الحملات وتشديد الرقابة على المخابز البلدية لتوفير رغيف الخبز المدعم لأصحاب البطاقات التموينية المدعمة مطابق للمواصفات القانونية.

وتابع مدير مديرية التموين الجديد بالبحيرة، أنه لا مجال على الإطلاق لإهدار حق المواطن، وسيتم تكثيف الرقابة على كافة الأنشطة التجارية، والضرب بيد من حديد على يخالف القوانين والتعليمات الوزارية، موجهًا بتشكيل غرفة عمليات دائمة بكل إدارة تموينية، لاستقبال الشكاوى على أرقام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، 0453216573، و0453216574.