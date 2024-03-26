إصابة 8 عمال زراعيين خلال انقلاب ميكروباص بمصرف في البحيرة

شهدت مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة، صباح اليوم، وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالعمالة الزراعية في مصرف بقرية عبد الوهاب، مما نتج عنه إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة النوبارية، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالعمالة الزراعية بمصرف بقرية عبدالوهاب بنطاق ذات المركز، مما نتج عنه إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

أسفر الحادث عن إصابة كل من: ا.م، 15عاما، ا.ع، 28 عاما، م.ا، 16 عاما، ن.ا، 17 عاما، ا.ك، 14 عاما، ش.ح، 25 عاما، ف.م، 23 عاما، م.ع، 41 عاما، وجميعهم مقيمون النوبارية، وتم نقلهم إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي لتلقي العلاج، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.